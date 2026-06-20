サッカー日本代表は日本時間２０日に公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「『世界一の団結力だと思う』長友佑都がチームへの想いを語る」として、Ｗ杯北中米大会に出場している日本代表の選手ミーティングの様子を投稿した。

選手ミーティングはベースキャンプ地のナッシュビルで１７日の練習前に行われた。キャプテンの板倉滉が前回カタール大会第２戦でコスタリカに敗れた失敗を共有。その後、５度目出場の長友が「俺４大会経験しているけど２戦目は１回も勝ててないから」とオランダに引き分け、次のチュニジア戦の重要性を説いた。オランダ戦では試合に出られなかった若手から、サポート役で代表に帯同している吉田麻也、南野拓実らまで「みんなで一つで戦えた」と強調。「本当に世界一の団結力と思うから。このチームで絶対に７月２０日（の決勝戦）までもう絶対に残るから。途中で帰る気はないから。頑張りましょう」と訴えると、真剣に聞き入った全員が「よしっ」と答えてミーティングが終了した。

投稿にはフォロワーから「長友が代表に招集された価値がここにある」「涙出てきた」「やっぱ長友が必要だったことがわかる」「我々も７／２０まで共闘します」などとコメントが寄せられた。