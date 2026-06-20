

Kis-My-Ft2「My Affection」ジャケ写

Kis-My-Ft2の新曲「My Affection」が、玉森裕太が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットドラマ「マイ・フィクション」の主題歌に決定した

Kis-My-Ft2のアリーナツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ・・・・・・」が20日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で初日を迎えた。

ライブのMC内で、2026年7月5日夜10時15分放送スタートの玉森裕太主演ドラマABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットドラマ「マイ・フィクション」主題歌にKis-My-Ft2の新曲「My Affection」が決定したことがメンバーより告げられ、会場が歓喜の声に包まれた。

「My Affection」は6月29日0時00分より、各音楽配信サービスにてデジタルリリースとなる。

「My Affection」（マイ・アフェクション）

愛は記憶と結びついている。大切な人を想う今日一日を、また明日も重ねていく。

愛しさが大切な人へと向かう時、実は自分自身がその愛しさに包まれている。

「誰かを想う」優しくてあたたかい感情を、デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2がストレートに届けるハートウォーミングな楽曲に仕上がっている。