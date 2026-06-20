「ビタミンB12」の過剰摂取で現れる5つの副作用は？対処法も管理栄養士が解説！

ビタミンB12を過剰摂取するとどのような副作用が現れるのでしょうか。メディカルドック監修医がビタミンB12の過剰摂取で現れる副作用と対処法について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『卵などに含まれる「ビタミンB12を過剰摂取」するとどうなる？管理栄養士が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修管理栄養士：

越川 愛子（管理栄養士）

保育園で食育や給食管理、栄養管理業務に従事しました。管理栄養士の資格取得後は、ドラッグストアを運営する会社でお客様への栄養相談や特定保健指導に携わりました。現在は保育園で子どもたちに食の楽しさや大切さを伝えられるよう、心を込めて給食づくりを行っています。

「ビタミンB12」とは？

水溶性ビタミンのひとつです。ビタミンB12活性を有する化合物を総称して、ビタミンB12といいます。コバルトを含有する化合物であり、アデノシルコバラミン、メチルコバラミン、スルフィトコバラミン、ヒドロキソコバラミン、シアノコバラミンがあります。食品中ではたんぱく質と結合して存在しています。補酵素型のアデノシルコバラミン、メチルコバラミンとして葉酸の働きを助け、メチル基転移反応、核酸の合成、アミノ酸や糖質の代謝に関与します。

ビタミンB12の一日の摂取量

必要なビタミンB12の1日の摂取量は、年齢や性別によって異なります。

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」（目安量）

成人男性（18~64歳）:4.0μg/日

成人女性（18~64歳）:4.0μg/日

妊婦:4.0μg/日

授乳婦:4.0μg/日

ビタミンB12を過剰摂取すると現れる副作用

通常の食品やサプリメント摂取で、ビタミンB12の過剰摂取による健康被害は報告されていません。医薬品として高用量のメコバラミンを使用した場合、ごく稀に発疹や下痢などの副作用が報告されていますが、これらは過敏反応によるものと考えられています。

頭痛

ビタミンB12は、胃から分泌される内因子によって、小腸での吸収量が調整されています。そのため通常の食品の摂取で、過剰摂取による健康障害の報告はありません。ただし、短期間にサプリメントなどの高用量のビタミンB12を摂取した場合、ごく稀に頭痛が現れるとの報告があります。

胃の不快感

ビタミンB12は、過剰に摂取しても体内に蓄積されにくく、余分な分は尿中に排泄されるため、現時点で、過剰摂取が健康障害を示す科学的根拠はありません。医薬品やサプリメントとして高用量を短期間に摂取した場合、ごく稀に胃の不快感や、食欲不振などの消化器症状が現れることがあります。

しびれ

短期間に医薬品やサプリメントとして高用量を摂取した場合、しびれが起こる恐れがあります。ビタミンB12は、通常の食品の摂取をしている人で、過剰症は認められていません。過剰摂取による健康障害を示す科学的根拠がないため、日本人の食事摂取基準（2025年版）においても耐容上限量は設定されていません。ごく稀ではありますが、サプリメントなどの過剰摂取により健康障害が起こる可能性が示唆されています。医薬品やサプリメントは、用法用量を守りましょう。

過敏症、発疹

医薬品として高用量で使用されるメコバラミン製剤では、発疹やかゆみといった過敏症が現れる場合があります。メコバラミンは、神経の修復や再生を助けるビタミンB12製剤です。末梢神経の傷が原因で起こるしびれや痛みなどの症状改善や、巨赤芽球貧血の治療薬として用いられます。

下痢

発症頻度はとても低いですが、メコバラミンの副作用で下痢が生じるとの報告があります。多くは軽度で、一時的と言われています。空腹時の服用を避けることで軽減するとも考えられていますが、症状が続く場合は医師に相談しましょう。

ビタミンB12を取りすぎてしまった際の対処法

摂取を中止する

食品からの過剰摂取は、ほとんど心配ありません。サプリメントを利用している場合は、摂取を中止しましょう。また、サプリメントは同じ成分が重複しないように注意し、飲み合わせが心配な場合は薬剤師や登録販売者に相談しましょう。製品に記載されている摂取方法や量を守ることも重要です。

水分を十分に摂る

ビタミンB12は水に溶けやすい水溶性ビタミンであり、体内で余った分は尿とともに自然に排出されます。そのため、特別に大量の水を飲む必要はありませんが、普段からこまめに水分を摂り、体内の代謝を整えておくことが大切です。過剰に摂取した心配がある場合も、通常の水分補給を意識すれば十分です。

安静にする

頭痛やめまいなどの症状がある場合は、無理をせず安静にしましょう。

食事から摂取する

サプリメントはあくまで不足を補うための手段とし、基本は毎日の食事からビタミンB12を摂取するようにしましょう。ビタミンB12は、魚介類、肉類、卵、乳製品などの動物性食品に多く含まれています。中でも、しじみやあさりなどの貝類、イワシやサバなどの青魚、牛や鶏のレバーは特に豊富な供給源です。

医療機関に相談する

医師から処方された薬の場合は、自己判断で中止せず、医師に相談しましょう。また、長期にわたって症状が続く場合や、症状が改善しない場合は、医療機関を受診しましょう。

「ビタミンB12の過剰摂取」についてよくある質問

ここまでビタミンB12の過剰摂取について紹介しました。ここでは「ビタミンB12の過剰摂取」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

ビタミンB12サプリの一日の摂取量について教えてください。

越川 愛子

日本人の食事摂取基準（2025年版）で推奨される成人のビタミンB12の1日の摂取量は、男女ともに4.0μgです。サプリメントは、たくさん飲めば飲むほど効果が増すといったものではありません。製品の中には、1日に必要な量を超えて配合されているものもありますので、過剰摂取には注意が必要です。用法用量を必ず守りましょう。ビタミンB12は、主に動物性食品に含まれています。まずは毎日の食事からの摂取を心がけ、サプリメントは不足分を補うものとして活用しましょう。

まとめ

ビタミンB12は、主に赤血球の形成を助ける、神経機能を正常に保つなど、身体機能の維持に重要な働きをしています。通常の食品の摂取では、過剰摂取による健康障害はありません。サプリメントなどの高用量を短期間に過剰摂取した場合は、ごく稀に副作用が現れる可能性があります。サプリメントは不足を補うものとし、用法用量を守って正しく使いましょう。

「ビタミンB12」と関連する病気

循環器系の病気

動脈硬化

高ホモシステイン血症

神経系の病気

末梢神経障害

亜急性連合性骨髄変性症

悪性貧血

巨赤芽球貧血

ハンター舌炎

「ビタミンB12」と関連する症状

関連する症状

ふらつき

めまい

動悸、息切れ

しびれ

腰痛

神経痛

肩こり

疲労感

脱力感、倦怠感

集中力、記憶力の低下

参考文献

「日本人の食事摂取基準（2025年版）」策定検討会報告書

ビタミンB6／B12の働きと1日の摂取量（健康長寿ネット）