声優の由良朱合（ゆら・あかり＝27）が、15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】生おへそ＆生美脚 オトナ度はムンムンと上昇中

自身のインスタグラムには上着をぺろんとめくったあざとすぎるメガネ姿、しゃがんで上着からちょっぴりハミ出す姿、旅館で浴衣をはだけたショットなどを披露。お風呂ではベージュの衣装と肌の境目が分かりにくく、一瞬ドキッとさせられる。「私史上一番挑戦的で、湿度の高いものに仕上げていただきました。」とオトナ度MAXを宣言。「後悔させないので是非、デジタル写真集もみて欲しいです。」と強気でアピールした。



2017年から2019年までSTU48のメンバーとして活動し、その後は声優に転身。同誌に登場するのは約6年ぶりだった。「週プレ」公式サイトのインタビューでは「もう理想どおりで完璧でした」と完成度に大満足。アイドルや声優のさわやかイメージがある一方で、年齢も重ねて“攻め”を表現したかったという。「事前の打ち合わせでも編集者さんに『とにかく大人っぽく、今までにないくらいセクシーなものが撮りたい』ってお伝えしていて。これまでに何度もグラビアはやってきましたが、今回がずばぬけてセクシーです！」と自信たっぷりだった。



同号は小貫莉奈が表紙＆巻頭を担当。矢野ななか、吉田莉々加、谷田ラナ、木村絵里子、神宮寺ナオも登場している。



（よろず～ニュース編集部）