東海テレビの浦口史帆アナウンサー（37）が20日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる長男を出産したと報告した。4月30日のテレビ出演を最後に産休入りしていた。

浦口アナは「私事で恐縮ですが、産休入り前後にたくさんの優しい励ましのお言葉を頂いたので、この場をお借りしてご報告です。先日、無事に元気な男の子を出産しました」と報告。「くるくる変わる表情も、泣き声も、ふにゃふにゃした動きも、どの瞬間も愛しくて愛しくてたまりません」とママになった心境をつづった。

続けて「生まれてきてくれてありがとう。お母さんになる夢を叶えてくれた尊い存在に惜しみない愛情を注ぎながら、共に成長していけたら良いなと思います」と決意も新た。「お友達が作ってくれたミニマカロンより、ちいさなおてての写真を添えて‥」と、長男が自身の小指を握る写真を投稿した。

このポストにフォロワーからは「おめでとうございます」「たくさん周りに頼って無理せずね」「お身体大切に過ごしてくださいね」など祝福の声が集まった。

浦口アナは名古屋大学卒業後、2011年に同局に入社。20年2月に結婚を発表した。4月19日に第1子妊娠を報告し、5月から産休・育休に入ることを明かしていた。