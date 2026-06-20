元サッカー日本代表の本田圭佑が２０日放送の日テレ系「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析ＳＰ！本田圭佑＆さんま＆竹内涼真３Ｈ生放送」に出演。日本選手歴代最多の自身のＷ杯４得点を振り返った。

本田は２０１０年南アフリカ大会・カメルーン戦でＷ杯自身１号。さらに同大会のデンマーク戦で無回転シュートによる伝説的なＦＫを決めた。１４年ブラジル大会・コートジボワール戦で１トラップから技ありシュート。１８年ロシア大会・セネガル戦で途中出場ながら３大会連続ゴールを決めた。

本田は「一番価値のあるゴールはあのカメルーン戦」と４点のうちのベストゴールを選出。「初めてぶっつけ本番でトップをやる。僕ができることをやるしかないんで」と覚悟して臨んだ一戦での得点だったと明かした。

今回のＷ杯北中米大会では堂安律が本田の通算４得点を抜くことを目標に掲げていると聞くと、「一瞬で抜けるでしょ。だって上（決勝トーナメント）まで行けば、１大会で超えることは全然可能なんで」と本田。「そういう選手がどんどん出てこないと。僕も自分の得点見てても少ないなと思ってるんで」と大爆発を期待した。