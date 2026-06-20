スーパーミステリー・マガジン「ムー」（ワン・パブリッシング）と株式会社モリトクのコラボグッズ第2弾が、全国の100円ショップにて販売されている。

【画像】史上最多のラインナップ 「ムー」の100円グッズ

両者によるコラボ商品は2024年から毎年展開されており、今回は2026年は4月に発売された第1弾のキッチンラインナップに続く展開となる。第1弾では「ムー」のロゴをあしらったランチボックスやアルミホイル、チャック付き収納袋などがラインナップされていた。

第2弾では50種以上のアイテムが展開される。コレクション性の高いシール類に加え、夏向けのシーズンアイテム、ヘアアクセサリーなど初登場の商品も並ぶ。

目玉のひとつが「ムーコレクションステッカー」（1パック5枚入り・全25種）。光り輝くUMAステッカーの第2弾で、2025年に発売された第1弾ではコンプリートを目指す購入者が続出したという。今回はUMAのデザインを一新し、裏面にはムー編集部による解説も掲載される。

ほかにも夏向けのシーズンアイテムとして、「ムー ミニプラ扇子」「ムー リストバンド」「ムー ミニサイズ手拭い」「ムー うちわ」などが展開されている。

モリトクとのコラボでは初登場となるアイテムも複数ラインナップされており、大きなロゴをあしらったブリキ缶、むにむにスクイーズ、ブック型メモ帳などが並ぶ。カラー違いやキャラクターのバリエーションを含めると、ムー公式グッズ史上最多の種類数となっている。

（文=リアルサウンド ブック編集部）