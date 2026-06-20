サッカー元日本代表の北沢豪氏（57）が、20日放送の日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）に出演し、FIFAワールドカップ（W杯）で日本が20日（日本時間21日）に対戦するチュニジアの戦術を分析した。

番組の企画で、チュニジアを現地取材。現地のサッカー記者とともに、チュニジアが国内合宿を行っていた北西部の都市タバルカへ向かった。チームは北沢氏らを温かく受け入れ、練習施設や選手らへのインタビューも許可。さらに練習場の見学も認められた。

練習グラウンドに入ると、北沢氏はあることに気づく。ペナルティーエリアの延長線上、縦方向に点線が引かれていたのだった。「これ、レーン分けですよ」と北沢氏。「サイド攻撃でしょう、チュニジアが。サイドを守ることもあるだろうし、攻撃する考え方もありますよ」と推測した。

サイドを使った攻守を意識する練習で、コーンやマーカーなどを使ってポジショニングを確認する方法もあるが、グラウンドには点線が引かれていた。北沢氏は「サイドゾーンの使い方の意識は、事前に準備しているんじゃないですか？普通マーカーを置いて、練習で変えるんですけど、そもそも引いているってことは、かなり重要視している意識が出ている」と分析。「こんな見事に点線を引いていることは、そうないです。こんなの見せていいのかな？」と驚いていた。