お笑いタレント明石家さんま（70）が、20日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、16日、17日に女優の中村玉緒さんの通夜、告別式に参列したことへの思いを語った。

玉緒さんは9日に肺炎のため86歳で死去。さんまは玉緒さんのユニークなキャラクターを見出してバラエティー番組に誘い、「お母さん」と呼んで慕っていたさんまは両日とも参列した。さんまが有名人の葬儀に出席するのは異例のこと。どれだけ親交があっても「人前で涙を見せない」という信念を貫いていた。

さんまは「通夜、告別式があったんですけど、玉緒さんに呼ばれたとしか思えない」と切り出し「火曜、水曜やったんだね。火曜って30年間、踊る御殿が、夕方から夜に収録やった。それがこの日だけ、昼の2時からまわすって。たまたまどころか、30年間で初めてこんなに早く始めて。スペシャルの収録やったんやけど、タレントさんのスケジュールか何か知らんけど…」と、日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」の収録が、いつもは夕方の5時からだったのに、偶然その日だけ早く終わったと明かした。

「なんで？っていう…。もう、呼ばれているとしか。そういうことやから行けるねん。次の日も朝あいているし、お通夜も行けて」と語った。

さんまは、師匠の笑福亭松之助さん、自身の父親の葬儀も、たまたま大阪で収録があった日だったため参列できたと振り返りながらも「完全に、玉緒さんに、俺は呼ばれた。俺はお通夜は無理やって断っていたんですけど、そうしたらスケジュール聞いたら行けますって。玉緒さんが俺を呼んでくれたっていうことやわな。行けたんで、俺としてはほっとしておりますけど。これからも、お母さん、お願いしますってことで」と語った。