サッカー日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）が、20日放送の日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）にVTR出演し、背番号「8」への思いを語った。

俳優の竹内涼真がインタビュアーを務めた事前インタビューで、1日に行われた。久保は前日5月31日のアイスランド戦で、8番を背負ってプレーしていた。

8番への思いを聞かれた久保は、代表で長くこの番号を背負ってきた南野拓実（31＝モナコ）の名を挙げた。「いろんな理由で選ばれない選手がいる中で、その中の1人が南野選手というのは、僕が代表に入った当時からずっといて、前線で選手を引っ張ってきた」と説明。「たぶん一番、ゴール、アシスト数で森保ジャパンでトップを走っていると思う」と付け加えた。

南野は昨年12月に左膝前十字じん帯断裂の大ケガを負い、今大会は選出されなかった。それでも、その存在の大きさから、チームを精神面で支えるメンターとしてチームに同行している。

久保は「公私ともに、大阪でご飯に連れて行ってもらったり、いつも優しくしてもらっているので、そういった選手の思いも（抱えている）」と思いを吐露。「タキ（南野の愛称とタケで似ているので、思いも背負って頑張りたいなと思って、“8番を付けさせて下さい”って言いました」。恩返しも込めて志願したことを明かした。

久保は14日（日本時間15日）のオランダ戦で左膝を負傷。20日（同21日）のチュニジア戦を欠場し、回復に努めている。