サッカー日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）が、20日放送の日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）にVTR出演し、チームの雰囲気について語った。

俳優の竹内涼真がインタビュアーを務めた事前インタビュー。竹内からは「はたから見ていても、チームの雰囲気って凄くいいのかなって。チーム内の雰囲気はどうですか？」と問われた。

久保は「よく歴代最強だと常日ごろから言われていますけど、実力的には分からないですけど、雰囲気はたぶん歴代最高だと思う」と返答。その理由は、ベテラン勢の懐の深さだという。「和気あいあいとした若手世代を支える、ベテラン世代が凄く優しくて。社会人だったら考えられない、失礼なこととかも笑って流してくれるので。凄くやりやすくて、一体感を作っている」と明かした。

チーム最年長のDF長友佑都（39）とは、14歳の差がある。久保は「変な話、子供でもおかしくないくらい」と話した。「小学校4年生か5年生のころ、現役バリバリ、インテルの長友選手とトレーニングを一緒にやらせてもらったり」。意外な裏話を明かしつつ、「憧れの存在だったので、こうやって今、肩を並べてW杯に出られるのが非常にうれしいです」と感慨を口にした。

番組では、長友を久保がいじる場面が紹介された。久保は「いじっても全然（怒らない）。その当時からは考えられない」と明かし、「ホントすみません」と、画面の向こうの長友に頭を下げていた。

久保は14日（日本時間15日）のオランダ戦で左膝を負傷。20日（同21日）のチュニジア戦を欠場し、回復に努めている。