【ボストン（米マサチューセッツ州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１９日（日本時間２０日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｄ組は米国（世界ランキング１７位）が豪州（同２７位）に快勝し、決勝トーナメント進出。

パラグアイ（同４１位）はトルコ（同２２位）に勝利した。Ｃ組はモロッコ（同７位）がスコットランド（同４２位）を破り、ブラジル（同６位）はハイチ（同８３位）に大勝した。（世界ランキングは１１日時点）

ブラジル３―０ハイチ

モロッコとの初戦を物足りない内容で引き分けたブラジル代表。ハイチ相手に、アンチェロッティ監督は先発を２人入れ替えて臨んだが、そのうちの１人が２得点と大きな仕事をした。

センターフォワードに入ったクニャ。２３分、ハーフライン付近まで戻って相手ボールを奪うと、ここからのボールを受けたビニシウスが左サイドから得意のドリブルで仕掛けてシュート、そのこぼれ球を泥臭く押し込んで、先制点とした。

３６分には、カウンターで中央のビニシウスからのパスを斜めに動いて受け、角度のないところから左足で豪快にニアサイドを抜く追加点。試合は決まった。

今季のイングランド・プレミアリーグで久々に復活の兆しを見せたマンチェスター・ユナイテッド（マンＵ）の立役者の一人で、この日は得点後、両手を広げて体を揺するおなじみのユニークなダンスも見せた。

ブラジルはここまで４得点すべてにビニシウスが絡んでおり、彼にかかる比重は大きい。ビニシウスが攻撃に専念しやすいように、クニャは中盤まで下がって懸命の守備も見せ、それがカウンターをより効果的にしている面もある。

ただ、アンチェロッティ監督は試合後、彼の起用を今後も継続するかについては、「オプションの一つ」とけむに巻いた。この日は３得点とはいえ、後半は無得点で、チームが改善すべき余地はまだまだある。ベテラン指揮官は先のステージまで見据えながら、あれこれ試していきたいようだ。（編集委員 川島健司）

ハイチ・ミニェ監督「（１次リーグ敗退が決まったが）あきらめずにやれたのはよかった。（５２年ぶりに）Ｗ杯に出る価値があることを示せた。ブラジルとは差がありすぎた」