俳優の有村架純さん（33）が20日、主演映画の公開記念舞台挨拶に登場。“人生が変わった”という旅の思い出について明かしました。

映画『マジカル・シークレット・ツアー』（公開中）は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。有村さんは、夫の横領と解雇を知り、子連れで金の密輸に手を染める2児の母・和歌子を演じました。

■有村架純「同じ場所に行くっていいなって思いました」

作品の内容にちなんで“人生が変わった旅の思い出”について聞かれた有村さんは「二十歳のころにお仕事でノルウェーに行ったんですけど、その4年後、24歳のときに、長いお仕事が終わって一区切りしてお休みをもらってたんですね、1か月。そのときにまた同じ場所に行ったんですよ」と回答。

再び訪れた理由について「初めて二十歳の頃に行ったときに全てが新鮮で、いろんな人との出会いとかいろんな景色とかを見て、涙が出てきた経験があって。“また来たい、ここの場所に”と思って、自分の中でこの仕事が終わったら絶対に行こうって決めてた日にちに、初めて自分のお金でノルウェーに行って」と明かしました。

そして、ノルウェーについて「4年しかたってないけど、でも自分で初めてそういう場所に行ったってことが大きな経験でしたし、また同じ景色を見て、あの頃感じなかったけどこういう景色の中にこういう部分もあったんだなとか、新たな発見もあって、同じ場所に行くっていいなって思いました」と思い出を語りました。

イベントには、有村さんのほか、黒木華さん（36）、南沙良さん（24）、塩野瑛久さん（31）、天野千尋監督も登場しました。