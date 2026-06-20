Ray公式ファンミで見つけた♡ おしゃれ女子の「シャイニーコーデ」7選

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全人類を一瞬で“沼らせる”ための沼力UPなコーデ術を知りたくない...？今回は、3月20日に行われたRay公式ファンミで見つけた、おしゃれ女子による「シャイニーコーデ」をご紹介します！これを読めば、ドレスコードの参考にきっとなるはず♡

おしゃれ女子のシャイニーコーデをいっき見ーーー！

Ray公式ファンミで見つけた♡

3月20日に行われたファンミは、“Something Shiny”をドレスコードに設定！キラキラに包まれたおしゃれ女子にコーデのポイントを聞きました♡

Cordinate レースに潜んだラメがさりげないアクセント

下田あんなさん（Ray♥Influencer・28才）

Instagram：@an_0316_na

「カーディガンをゆるっと羽織って肩を見せることで、沼力を意識♡ やわらかい印象をつくれるレースのワンピを、黒のブーツで引き締めてオトナな印象に仕上げてみました」

Cordinate 甘さたっぷりなオール白に肩見せでモテを意識

山口知花さん（フリーター・23才）

Instagram：@___03_.chiii_

「全体を白系でまとめることでフェミニンで可愛らしい印象に。チュールが全体にあしらわれたボリュームたっぷりのカーディガンがシンプルなワンピを引き立ててくれます♡」

Cordinate 沼らせ確実な肌見せにメイクでキラキラをオン♡

冨塚紫乃さん（B高校3年）

Instagram：@sino_.0623

「レースの大きいリボンが可愛いトップスがお気に入り♡ 控えめな肌見せが沼らせには重要だなと思うので、デコルテがあいたオフショルのデザインを選んでいます」

Cordinate ラメがかったジャケットで華やかなコーデに

あめちゃんさん（Ray♥Influencer・23才）

Instagram：@amechan_59

「カチッとした雰囲気のジャケットは、ラメがキラキラすることで重たく見えないのがポイントです。ミニスカートで脚を出して肌見せすることで、沼らせを意識してみました♡」

Cordinate ビジューのキラメキは小物でちりばめる♡

りおんちゃんさん（YouTuber・20才）

Instagram：@rion_chaan

「コーデのテーマはお散歩デート♡ 全体的にゆとりのある着心地よいアイテムを選びつつ、モノトーンで締めました。キラキラな小物でアクセントを加えて自然なしゃれ感に」

Cordinate オトナ可愛いバルーン×ジャケットコーデ

礼華さん（動画クリエイター・21才）

Instagram：@az._1228

「バルーンスカートにチュールスカートを重ねることで、動きのあるコーデにしました。ジャケットについたピンや、ヘアクリップなどのアクセサリーでキラキラを演出しています」

Cordinate ラメ入りロンパースが主役のワンホンルック

吉開優姫さん（Ray♥Influencer・25才）

Instagram：@yuki_yoshikai

「1着あれば手軽におしゃれな印象をつくれる、ロンパースがお気に入り♡ 男女ともにウケのいいワンホンを意識して、大人っぽくなるようにモノトーンでまとめてみました！」

撮影／結城拓人

吉開 優姫

あめちゃん

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

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