Ray公式ファンミで見つけた♡ おしゃれ女子の「シャイニーコーデ」7選

全人類を一瞬で“沼らせる”ための沼力UPなコーデ術を知りたくない...？今回は、3月20日に行われたRay公式ファンミで見つけた、おしゃれ女子による「シャイニーコーデ」をご紹介します！これを読めば、ドレスコードの参考にきっとなるはず♡

おしゃれ女子のシャイニーコーデをいっき見ーーー！ Ray公式ファンミで見つけた♡ 3月20日に行われたファンミは、“Something Shiny”をドレスコードに設定！キラキラに包まれたおしゃれ女子にコーデのポイントを聞きました♡

Cordinate レースに潜んだラメがさりげないアクセント 下田あんなさん（Ray♥Influencer・28才） Instagram：@an_0316_na 「カーディガンをゆるっと羽織って肩を見せることで、沼力を意識♡ やわらかい印象をつくれるレースのワンピを、黒のブーツで引き締めてオトナな印象に仕上げてみました」

Cordinate 甘さたっぷりなオール白に肩見せでモテを意識 山口知花さん（フリーター・23才） Instagram：@___03_.chiii_ 「全体を白系でまとめることでフェミニンで可愛らしい印象に。チュールが全体にあしらわれたボリュームたっぷりのカーディガンがシンプルなワンピを引き立ててくれます♡」

Cordinate 沼らせ確実な肌見せにメイクでキラキラをオン♡ 冨塚紫乃さん（B高校3年） Instagram：@sino_.0623 「レースの大きいリボンが可愛いトップスがお気に入り♡ 控えめな肌見せが沼らせには重要だなと思うので、デコルテがあいたオフショルのデザインを選んでいます」

Cordinate ラメがかったジャケットで華やかなコーデに あめちゃんさん（Ray♥Influencer・23才） Instagram：@amechan_59 「カチッとした雰囲気のジャケットは、ラメがキラキラすることで重たく見えないのがポイントです。ミニスカートで脚を出して肌見せすることで、沼らせを意識してみました♡」

Cordinate ビジューのキラメキは小物でちりばめる♡ りおんちゃんさん（YouTuber・20才） Instagram：@rion_chaan 「コーデのテーマはお散歩デート♡ 全体的にゆとりのある着心地よいアイテムを選びつつ、モノトーンで締めました。キラキラな小物でアクセントを加えて自然なしゃれ感に」

Cordinate オトナ可愛いバルーン×ジャケットコーデ 礼華さん（動画クリエイター・21才） Instagram：@az._1228 「バルーンスカートにチュールスカートを重ねることで、動きのあるコーデにしました。ジャケットについたピンや、ヘアクリップなどのアクセサリーでキラキラを演出しています」

Cordinate ラメ入りロンパースが主役のワンホンルック 吉開優姫さん（Ray♥Influencer・25才） Instagram：@yuki_yoshikai 「1着あれば手軽におしゃれな印象をつくれる、ロンパースがお気に入り♡ 男女ともにウケのいいワンホンを意識して、大人っぽくなるようにモノトーンでまとめてみました！」 撮影／結城拓人

吉開 優姫

あめちゃん

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海