ダンス＆ボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」が２０日、静岡・静岡エコパアリーナで約２年ぶりのアリーナツアー「ＥＸＩＬＥ ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６“ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ＢＥＳＴ 〜Ｂｏｒｎ Ｔｏ Ｂｅ Ｗｉｌｄ〜”」の初日公演を行った。

今年は所属事務所にとって６年に１度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」。「ＰＥＲＦＥＣＹ ＹＥＡＲ ＢＥＳＴ」と銘打ち、グループのこれまでの軌跡を振り返るタイトル通り、ベストなライブを展開した。

ツアータイトルでもある「Ｂｏｒｎ Ｔｏ Ｂｅ Ｗｉｌｄ」をテーマにメンバーがおのおのド派手に登場し、開幕。１７日に配信開始されたばかりの「ＳＡＭＥ ＯＬＤ」と「Ａｌｉｖｅ」をこの日初パフォーマンス。「ＳＡＭＥ―」今回のツアーに合わせ振り付けした５人でのパフォーマンスで魅了。「Ａｌｉｖｅ」はファンと大合唱し、感動を誘った。

約２時間で全２８曲を披露。集まった８０００人のファンを史上最高の“パーティー”へいざなった。

今後は８月２９、３０日に千葉・ららアリーナ東京ベイ公演、９月２６、２７日に大阪・大阪城ホール公演を予定している。