陸上の１マイル公認レース「ＧＩＮＺＡ ＭＩＬＥ」が２０日、東京都内の東京高速道路（ＫＫ線）特設コースで行われ、エリート男子の部は永原颯磨（順大）が３分５７秒０の日本新記録で優勝した。

同女子の部は田中希実（豊田自動織機）が自身の日本記録に約２秒差に迫る４分３３秒８で制した。

エリート男子は、今年３月に本田桜二郎（当時鳥取城北高、現早大）が記録した従来の日本記録（４分０秒２）を７人が上回る激戦となり、最後は永原がスパート勝負で桑田駿介（駒大）０秒３差で抑えてトップでゴールを駆け抜けた。

トラック種目の３０００メートル障害を主戦場としつつ、今年１月の箱根駅伝でも８区３位と好走した永原は「自分が一番ビックリしている。（上位に）学生の選手が多くいたので、負けられないなという気持ちで最後はがむしゃらに走りきれた」と満足げに振り返った。

昨年４月に廃止となったたＫＫ線は、同１１月のデフリンピックのマラソンで使用。初開催の今大会でも、選手たちが銀座周辺のオフィスビル群に囲まれた高架上のコースを駆け抜けた。