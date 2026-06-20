【ロンドン＝横堀裕也】１８日に行われた英中部の下院補欠選挙で労働党のマンチェスター市長アンディ・バーナム氏が圧勝したことを受け、スターマー首相は最大の窮地に追い込まれた。

辞任するか、退陣時期をバーナム氏と協議して禅譲するか、それとも敗北を覚悟の上でバーナム氏との党首選に臨むのか。首相続投の道は狭まっている。

「我が党に向けて一言述べたい。有権者は変革を求めている。それが私に託された思いだ。これに応え、我々は変わらなければならない。２度目のチャンスは訪れない」

バーナム氏が１９日未明の勝利演説に盛り込んだ一節は、党首を務めるスターマー氏に宛てたメッセージにほかならない。

大勝を収めたバーナム氏を前に、スターマー氏続投の道のりは極めて厳しくなっている。英メディアの関心は「バーナム政権がいつ誕生するか」に既に移りつつある。

スターマー氏は補選の投開票日の前日となる１７日、「バーナム氏は労働党にとって素晴らしい人材だ。補選に勝利し、労働党政権で大きな役割を果たしてほしいと思っている」と記者団に語った。バーナム氏を政権内に迎えたいとのメッセージだったが、英メディアはバーナム氏側がこれを拒んだと一斉に報じた。

スターマー氏に残された選択肢は少ない。労働党は５月の地方選で大敗を喫し、国民に不人気なスターマー氏の交代論が噴出した。バーナム氏の国政復帰で、スターマー氏への辞任圧力が強まるのは確実だ。

今後は時間をかけずに身を引くか、もしくはバーナム氏と協議の上、退陣時期を決めて禅譲するシナリオが考えられる。「禅譲」の場合、スターマー氏は「レガシー（政治的遺産）作り」の時間を確保できる可能性がある。スターマー氏は今週末、バーナム氏と会談するとも報じられている。

他方でスターマー氏は続投の構えを崩さず、党首選での挑戦は受けて立つと繰り返してきた。１９日には記者団に「バーナム氏の勝利は重要で、素晴らしい結果だ」と祝意を示しつつ、「党首選になれば逃げずに出馬する」と改めて強調した。

ただ、党首選になればバーナム氏が優勢との見方が大勢で、「屈辱を味わうような選択をするとは思えない」と有識者らは指摘する。党首選を通じた混乱は党内に禍根を残す恐れもあり、バーナム氏としても避けたいシナリオとされる。

英紙ザ・タイムズは「バーナム氏は疑いようのない勝利を収めた。この状況で党首選などあり得ない。スターマー氏は現実を直視すべきだ」との論評を掲載するなど、英メディアでは、辞任か禅譲を選択すべきだとの論調が強まっている。