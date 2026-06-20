オランダ戦後のの舞台裏が公開された

サッカー日本代表は6月21日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2節のチュニジア戦に挑む。

試合前夜にJFA TVの公式YouTubeチャンネルが更新。チームの独占映像が公開されたなか、「サムネのオーラがエグすぎる」「男でも惚れる」など動画のサムネイル画像が注目を集めている。

映像では、メンターとして体動するMF南野拓実のリハビリシーンから公開された。その後、トレーニング中の映像や、DF板倉滉とDF長友佑都が思いを話したミーティング映像が続いた。選手が第2戦のチュニジア戦に向かう舞台裏がぎっしりと詰め込まれていた。

そんななかで注目を集めているのが動画のサムネイル。MF伊東純也が登場し、「覚悟決まってんなぁ」「サムネの伊東かっこよすぎだろ」「サムネ伊東純也きたー！」「そろそろ純也のW杯初ゴール見てえ」「サムネがアニメ」「サムネのオーラがエグすぎる」「男でも惚れる」など大反響。第2戦に向けて”日本のイナズマ”とも呼ばれる伊東に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）