元広島、巨人の西山秀二氏（58）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。1996年の広島歴代最強打線が優勝できなかった理由を明かした。

テーマは「最強打線」

西山氏は1996年に“ビッグレッドマシーン”の異名を誇ったカープ打線を挙げた。

西山氏は「このメンバーで何で優勝できなかったのか。凄い打ってたんですよ」と説明した。

1番・右翼 緒方孝市、2番・二塁 正田耕三、3番・遊撃 野村謙二郎、4番・三塁 江藤智、5番・中堅 前田智徳、6番・一塁 ロペス、7番・左翼 金本知憲、8番・捕手 西山秀二

なんと4番〜8番が3割超え。先頭打者の緒方はシーズン50盗塁した。

一時は2位に11・5ゲーム差をつけて首位を走っていたが、「メークドラマ」を合言葉にした長嶋茂雄監督率いる巨人に大逆転で優勝を奪われた。

まさかの大失速。西山氏は「チェコが投げなかったんですよ。契約とか言い出して…。4勝しかしてない」と指摘した。

ドミニカ共和国のカープアカデミー出身のロビンソン・チェコは1995年に15勝を挙げたが、96年は6月にケガで離脱するとその後は1試合も投げなかった。

そして翌年にはレッドソックスに移籍してしまった。チェコの“裏切り”が広島失速の大きな要因になった。