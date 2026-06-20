フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、20日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。最近ハマっているジュエリーブランドを明かした。

この日のゲストは元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香（54）。

堀井は以前、田中から「堀井さんは伸びしろがあるんですよ」と言われたと明かした。田中は「お肌とか美容のね」と補足し、「だってクレンジングシートで適当に拭いてから、何もつけないんだよ。化粧水とかつけた方がいいですよ言ったら“いいの、別に。この後何もないから”って。何もないじゃなくて、肌が乾燥します！」と言うと、堀井も「周りの方々のご助言により、本当に正しい生活をするようになってきました」と感謝した。

田中は「どんどんおきれいになって」と言いながらも「あとは、ジュエリーを買いに行きましょ」とアドバイス。

堀井は「これは、パールをしていますけど…」とイヤリングを見せ「自慢するわけじゃないですけど500円」と明かすと「そう思いました。そういう風に見えます」とバッサリ。「バレていたんですね…。何年も前に買った物です」と答えると「いいジュエリーを一個買った方がいいですよ。ダイヤ。お金を持っていてもしょうがないですから、それをジュエリーにしましょ」と勧めた。

堀井が「お金を持っていた方がいいですから。お金をジュエリーにするって感覚がなかった」と反論したが「500円のは500円に見えます。だから、ある程度いい物を身につけませんか？ヴァンクリ」と、フランスの宝飾品メーカー・ヴァンクリーフ&アーペルの名を挙げた。

田中は「私最近ハマっちゃって。イヤリング買いません？白のホワイトオパールのアルハンブラ。それ買いに行きましょ。じゃあ、注文しておいていいですか？オーダーすぐに入れないといけないの。オーダー入れないと3カ月くらいかかるから、今、本当に買えないんですよ。ずっと気になっていたんですね。そのイヤリング」と畳みかけ、堀井も「待ってください」と言いながらも、最後は「田中みな実が買ったっていうエピソードで10年はいけるなと思いました」とうなずいていた。