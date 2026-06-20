ゆきぽよ、美スタイル際立つビキニ姿で豪華ヴィラ満喫「遠くてもわかるスタイルの良さ」「素敵な景色に映えてる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/20】タレントのゆきぽよが6月19日、自身のInstagramを更新。宮古島のプールでの水着姿を公開した。
【写真】29歳ギャル「遠くてもわかるスタイルの良さ」宮古島のヴィラで美スタイル際立つビキニ姿
ゆきぽよは「宮古島で宿泊したサウナとプール付きのオーシャンビューのヴィラ夜はBBQして1日中楽しかったまた絶対行く（また友達夫婦と一緒www）」とコメントし、豪華なヴィラでの動画を投稿。美しいスタイルが際立つビキニ姿でプールで遊ぶ姿や豪華な食材のBBQを楽しむ様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「心から楽しそうな姿が可愛すぎる」「プール気持ちよさそう」「豪華」「遠くてもわかるスタイルの良さ」「素敵な景色に映えてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳ギャル「遠くてもわかるスタイルの良さ」宮古島のヴィラで美スタイル際立つビキニ姿
◆ゆきぽよ、水着でプール満喫
ゆきぽよは「宮古島で宿泊したサウナとプール付きのオーシャンビューのヴィラ夜はBBQして1日中楽しかったまた絶対行く（また友達夫婦と一緒www）」とコメントし、豪華なヴィラでの動画を投稿。美しいスタイルが際立つビキニ姿でプールで遊ぶ姿や豪華な食材のBBQを楽しむ様子を公開した。
◆ゆきぽよの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「心から楽しそうな姿が可愛すぎる」「プール気持ちよさそう」「豪華」「遠くてもわかるスタイルの良さ」「素敵な景色に映えてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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