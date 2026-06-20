LE SSERAFIMカズハ、胸元ざっくりノースリ姿の街中ショットに反響「オーラ半端ない」「言葉失う美しさ」
【モデルプレス＝2026/06/20】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が6月20日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿の街中ショットを公開した。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「オーラが半端ない」街中での胸元ざっくりノースリ姿
カズハは、海外の街頭やカフェでのショットを公開。グレーのピンストライプ柄のノースリーブトップスにデニムパンツのコーディネートで美しいデコルテや肩のラインを見せている。
また、白いノースリーブ姿のメンバーのHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）とのカフェでの2ショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「オーラが半端ない」「レベチのスタイル」「映画のワンシーンみたい」「言葉失う美しさ」「透き通るような美肌憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「オーラが半端ない」街中での胸元ざっくりノースリ姿
◆カズハ、街中でのノースリコーデ公開
カズハは、海外の街頭やカフェでのショットを公開。グレーのピンストライプ柄のノースリーブトップスにデニムパンツのコーディネートで美しいデコルテや肩のラインを見せている。
また、白いノースリーブ姿のメンバーのHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）とのカフェでの2ショットも投稿している。
◆カズハの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オーラが半端ない」「レベチのスタイル」「映画のワンシーンみたい」「言葉失う美しさ」「透き通るような美肌憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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