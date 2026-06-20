辻希美、長男への2日分の弁当公開「お肉たくさんで満腹感ありそう」「土曜日までお疲れ様です」と反響
【モデルプレス＝2026/06/20】タレントの辻希美が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへの2日分の弁当を公開した。
【写真】39歳5児のママタレ「ボリュームすごい」長男への土曜分の弁当
辻は「＃高一弁当」「昨日のお弁当」と添え、青空くんへの弁当を公開。ゆかりのかかったご飯の横に、肉のソテーがたっぷり、花やタコの形に飾り切りされたウインナー、顔を描いた卵焼き、スパゲッティなどがぎっしりと詰められ、保冷容器に入ったフルーツが添えられている。
さらに「土曜日ですが学校の為 今日のお弁当」とコメントし、海苔を乗せたご飯の横にハンバーグ、肉のソテー、タコさんウインナー、スパゲッティなどが詰められた弁当と保冷容器に入ったフルーツの弁当も投稿している。
この投稿に、ファンからは「お肉たくさんで満腹感ありそう」「ボリュームすごい」「土曜日までお疲れ様です」「可愛くて嬉しくなるお弁当」「美味しそう」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「ボリュームすごい」長男への土曜分の弁当
◆辻希美、長男への弁当公開
辻は「＃高一弁当」「昨日のお弁当」と添え、青空くんへの弁当を公開。ゆかりのかかったご飯の横に、肉のソテーがたっぷり、花やタコの形に飾り切りされたウインナー、顔を描いた卵焼き、スパゲッティなどがぎっしりと詰められ、保冷容器に入ったフルーツが添えられている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お肉たくさんで満腹感ありそう」「ボリュームすごい」「土曜日までお疲れ様です」「可愛くて嬉しくなるお弁当」「美味しそう」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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