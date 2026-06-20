1児の母・内山理名、スパイスたっぷりなアボカドトースト朝食公開「朝からおしゃれ」「栄養バランスも完璧」
【モデルプレス＝2026/06/20】女優の内山理名が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「朝からおしゃれすぎる」朝食にスパイスたっぷりなアボカドトースト
内山は「Good morning」とつづり、朝食の写真を公開。「一日中雨で湿気も多い日にブランケットなどなど朝から洗濯物が沢山」と明かしつつ、「ひとまず、ナッツ＆スパイスたっぷりアボカドトーストとママ友ちゃんから癒しのクッキー」「フレーバーコーヒーで気分転換」と紹介した。
個性的なデザインの皿に盛られたトーストには、アボカドペーストが塗られ、たっぷりのナッツと半分にカットされた半熟卵がトッピングされている。最後に「ステキな1日を！」とメッセージを添えている。
この投稿には「アボカドトースト美味しそう」「栄養バランスも完璧」「美しい食卓」「朝からおしゃれすぎる」「いつもセンス良い朝食で憧れる」といった声が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「朝からおしゃれすぎる」朝食にスパイスたっぷりなアボカドトースト
◆内山理名、スパイスたっぷりアボカドトースト公開
内山は「Good morning」とつづり、朝食の写真を公開。「一日中雨で湿気も多い日にブランケットなどなど朝から洗濯物が沢山」と明かしつつ、「ひとまず、ナッツ＆スパイスたっぷりアボカドトーストとママ友ちゃんから癒しのクッキー」「フレーバーコーヒーで気分転換」と紹介した。
◆内山理名の投稿に反響
この投稿には「アボカドトースト美味しそう」「栄養バランスも完璧」「美しい食卓」「朝からおしゃれすぎる」「いつもセンス良い朝食で憧れる」といった声が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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