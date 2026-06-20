双子のママ・中川翔子「タイダイ柄にヒョウ柄にGUCCIのスタイ」“ギャル男ファッション”双子弟の姿公開に「派手太郎に笑った」「クセ強だけど可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/20】歌手でタレントの中川翔子が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の弟の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】双子出産の41歳タレント「タイダイ柄にヒョウ柄にGUCCIのスタイ」ギャル男ファッション双子弟
中川は「朝からギャル男ファッション弟くん」とコメントを添え、ベビーサークルにつかまり立ちする双子の弟の後ろ姿を投稿。タイダイ染めの紫のトップスにヒョウ柄のボトムスを合わせた姿を公開した。続く投稿では「タイダイ柄にヒョウ柄にGUCCIのスタイ 派手太郎！」とつづり、抱っこされてカメラを見つめる弟の写真を披露している。
この投稿に、ファンからは「派手太郎に笑った」「確かにギャル男ファッション」「クセ強だけど可愛い」「ギャル男でも派手太郎でも天使」「似合ってるのがすごい」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】双子出産の41歳タレント「タイダイ柄にヒョウ柄にGUCCIのスタイ」ギャル男ファッション双子弟
◆中川翔子「朝からギャル男ファッション弟くん」公開
中川は「朝からギャル男ファッション弟くん」とコメントを添え、ベビーサークルにつかまり立ちする双子の弟の後ろ姿を投稿。タイダイ染めの紫のトップスにヒョウ柄のボトムスを合わせた姿を公開した。続く投稿では「タイダイ柄にヒョウ柄にGUCCIのスタイ 派手太郎！」とつづり、抱っこされてカメラを見つめる弟の写真を披露している。
◆中川翔子の投稿に共感の声
この投稿に、ファンからは「派手太郎に笑った」「確かにギャル男ファッション」「クセ強だけど可愛い」「ギャル男でも派手太郎でも天使」「似合ってるのがすごい」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】