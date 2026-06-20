1児の母・ゆうこす、息子の好きなパーツ公開にファン悶絶「可愛すぎる」「永遠に見てられる」
【モデルプレス＝2026/06/20】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の写真を公開した。
【写真】32歳クリエイター「ぷるぷるのあひる口」息子の好きなパーツ公開
ゆうこすは「なんかノリでなんでも答えます！」とし、ファンから寄せられた質問に回答。「息子くんの好きなパーツ！！」という質問に対し、息子の写真を添え「ぷるぷるのあひる口」と紹介した。
この投稿に、ファンからは「あひる口可愛すぎる」「口元ぷるぷるで癒される」「見てるだけでキュンとする」「子どもの口元って永遠に見てられる」「子どものパーツ萌え、ママあるあるすぎる」などの声が上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】32歳クリエイター「ぷるぷるのあひる口」息子の好きなパーツ公開
◆ゆうこす、息子くんの好きなパーツ披露
ゆうこすは「なんかノリでなんでも答えます！」とし、ファンから寄せられた質問に回答。「息子くんの好きなパーツ！！」という質問に対し、息子の写真を添え「ぷるぷるのあひる口」と紹介した。
◆ゆうこすの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「あひる口可愛すぎる」「口元ぷるぷるで癒される」「見てるだけでキュンとする」「子どもの口元って永遠に見てられる」「子どものパーツ萌え、ママあるあるすぎる」などの声が上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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