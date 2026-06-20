【韓国語クイズ】「건강 잘 챙기세요（コンガン チャル チェンギセヨ）」の意味は？大切な人を気遣うひと言！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「건강 잘 챙기세요（コンガン チャル チェンギセヨ）」の意味は？
「건강 잘 챙기세요（コンガン チャル チェンギセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、相手を気遣うときに使えるひと言です。
「건강 잘 챙기세요（コンガン チャル チェンギセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「健康に気をつけてください」でした！
「건강 잘 챙기세요（コンガン チャル チェンギセヨ）」は「健康に気をつけてください」という意味の韓国語です。
「건강（コンガン）」は「健康」、「챙기세요」は「気を配ってください（チェンギセヨ）」というニュアンスがあります。
風邪をひきやすい時期などにもぴったりなフレーズですね。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部