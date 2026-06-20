【韓国語クイズ】「건강 잘 챙기세요（コンガン チャル チェンギセヨ）」の意味は？大切な人を気遣うひと言！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「건강 잘 챙기세요（コンガン チャル チェンギセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、相手を気遣うときに使えるひと言です。

「건강 잘 챙기세요（コンガン チャル チェンギセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。