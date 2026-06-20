女子プロレスのスターダムは20日、国立代々木競技場第2体育館で「STARDOM THE CONVERSION2026」を行った。

ワンダー・オブ・スターダム選手権は王者の羽南が挑戦者の飯田沙耶を下し2度目の防衛に成功した。

羽南が白から赤いコスチュームで登場。羽南が岩石落とし、飯田も負けずに岩石落とし、脳天砕き。羽南が場外に落とすと、ブランチャー。脳天くい打ちから振りほどくようにDDT。飯田がパワーで押していく。羽南が岩石落とし固めもカウント2。15分すぎ、ネックブリーカードロップ、垂直落下式脳天砕きも決まらず。コーナーから雪崩式岩石落とし、変形の岩石落としから岩石落とし固めも決まらず。飯田の渾身のブロックバスター、羽南のハイキックから19分36秒、セブンティーンで勝利し、2度目の防衛に成功した。

勝った羽南は「飯田チャンありがとう。チョップ痛すぎ。これからもSTARSを盛り上げていこう」と共闘を呼びかけた。「羽南さんあなたはSTARSのリーダーです。あなたの隣で戦ってきたから強くなれた。白いベルトがめちゃ輝いてます。これからもSTARSとしてよろしくお願いします」と握手した。リングに浜辺纏が現れ、STARS入りを希望。正式にメンバー入りとなった。