韓国語版のMLB公式インスタグラムも反応「健康で無事な出産を」

ドジャース・大谷翔平投手の“吉報”が韓国でも大きな話題となっている。韓国語版のMLB公式インスタグラムは大谷と真美子夫人の“夫婦ショット”を添え、祝福や羨望の声が寄せられた。

大谷は19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦のスタメンから外れ、球団は「育児休暇」のためと発表した。この事態に韓国語版のMLB公式インスタグラムも「大谷選手の欠場理由は!? 実は、第2子の出産を間近に控えているためです。妻の真美子さんと赤ちゃんの、健康で無事な出産を心からお祈りします」と夫婦の写真とともに投稿して祝福した。

海を越えたおめでたいニュースに対し、韓国のファンからは「よかったよ!」「第2子のご出産、応援しています!!」「本当に二人はよく似ていますね。やっぱり夫婦って似てくるものなんですね。パパとママに似た、元気なスーパーベビーの誕生をお祈りします。」「二人とも本当によく似てるな」といった声が寄せられた。

さらに「安産をお祈りします!! 大谷翔平選手ファイト！ 真美子さんもファイト!!」「年子での出産になるんですね!! 素敵ですね」「第2子の顔を見るのがすごく楽しみですね。」「第2子だって!?」「大谷は本当に家庭を大切にする男だな」と、幸せな夫婦への祝福ラッシュとなっている。

大谷が欠場したオリオールズ戦でドジャースはサヨナラ勝利を飾った。その後、大谷は自身のインスタグラムを更新し、第2子の誕生を報告した。（Full-Count編集部）