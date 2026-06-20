SEVENTEENミンギュ、鍛え上げられた腕＆背中のバックショット披露「見惚れる」「オーラ凄い」の声
【モデルプレス＝2026/06/20】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が6月19日、自身のInstagramを更新。ジムでのトレーニング中の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】KPOPトップアイドル「背中のラインが逞しくて見惚れる」鍛え上げられた筋肉際立つバックショット
ミンギュは、「In May」とつづり、5月の思い出を振り返る写真を複数枚投稿。市場での買い物ショットやアート展覧会に訪れた様子、遊園地を楽しむ様子など、プライベートでの様子を公開した。グレーのタンクトップ姿でトレーニングジムの座席に腰掛けたバックショットでは、逞しく引き締まった美しい背中と腕の筋肉がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「背中のラインが逞しくて見惚れる」「ただただ格好良い」「日々の努力が伝わります」「後ろ姿だけでもオーラ凄い」「プライベートの写真がたくさん見られて幸せ」「腕の太さも凄すぎます」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】KPOPトップアイドル「背中のラインが逞しくて見惚れる」鍛え上げられた筋肉際立つバックショット
◆SEVENTEENミンギュ、鍛え上げられた背中＆腕の筋肉披露
ミンギュは、「In May」とつづり、5月の思い出を振り返る写真を複数枚投稿。市場での買い物ショットやアート展覧会に訪れた様子、遊園地を楽しむ様子など、プライベートでの様子を公開した。グレーのタンクトップ姿でトレーニングジムの座席に腰掛けたバックショットでは、逞しく引き締まった美しい背中と腕の筋肉がのぞいている。
◆ミンギュの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「背中のラインが逞しくて見惚れる」「ただただ格好良い」「日々の努力が伝わります」「後ろ姿だけでもオーラ凄い」「プライベートの写真がたくさん見られて幸せ」「腕の太さも凄すぎます」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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