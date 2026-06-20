MORE STAR、全力パフォーマンスで観客の心鷲掴み メンバー7人が堂々ランウェイ【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】9人組アイドルグループ・MORE STARが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】ふるっぱー妹分、純白ワンピで透明感溢れる
遠藤まりんは、ホワイトのフリルワンピースで登場。黒のハート型バルーンを手に笑顔を見せ、清楚で愛らしい魅力を放った。中山こはくはホワイトを基調としたフリルドレスに身を包み、儚げでガーリーな魅力を放出していた。
クロップド丈トップスにデニムボトムスを合わせたカジュアルスタイルを披露した森田あみは、クールでエッジのある魅力を引き出した。
笹原なな花は、ゆったりとしたカーディガンに、総柄のワイドパンツを合わせたリラックス感のあるスタイルでランウェイを闊歩。ラフなシルエットながら、落ち着いた雰囲気を漂わせた。萩田そらは、ブラックのノースリーブトップスに、レイヤード感のあるボトムスを合わせたモードなスタイルを披露。アンニュイな表情を見せ、会場中の視線を集めていた。
高梨ゆなは淡いイエローのロングワンピースで登場。胸元にはリボンや大ぶりのパールアクセサリーが輝き、柔らかく清楚な魅力をプラス。新井心菜は裾に立体的なフリルをあしらったホワイトのノースリーブシャツに、デニムパンツを合わせ、ヘルシーなスタイルに仕上げていた。
なお今回、鈴木花梨、山本るしあは体調不良のため出演を見合わせた。
カウントアップの演出とともにステージへ登場したMORE STARは、まず「WITH KAWAII論」を歌唱。華やかなフォーメーションでステージを彩り、観客へのファンサービスをたっぷりと届けながら、全力のパフォーマンスで会場を魅了していく。
続くキャッチーでキュートな「ハグ！」では、メンバーが笑顔でリズムに乗りながら、会場のボルテージを一気にMAXに。ステージでお馴染みの掛け声が響き渡ると、客席の熱気もさらに高まった。最後まで全力で駆け抜けた彼女たちは、弾けるようなパフォーマンスと底抜けにキュートな魅力で、観客を完全に虜にしていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結した「オキコレ」。4回目を迎えた今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げた。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務めた。（modelpress編集部）
M1. WITH KAWAII論
M2. ハグ！
【Not Sponsored 記事】
【写真】ふるっぱー妹分、純白ワンピで透明感溢れる
◆MORE STAR、華麗なランウェイ
遠藤まりんは、ホワイトのフリルワンピースで登場。黒のハート型バルーンを手に笑顔を見せ、清楚で愛らしい魅力を放った。中山こはくはホワイトを基調としたフリルドレスに身を包み、儚げでガーリーな魅力を放出していた。
笹原なな花は、ゆったりとしたカーディガンに、総柄のワイドパンツを合わせたリラックス感のあるスタイルでランウェイを闊歩。ラフなシルエットながら、落ち着いた雰囲気を漂わせた。萩田そらは、ブラックのノースリーブトップスに、レイヤード感のあるボトムスを合わせたモードなスタイルを披露。アンニュイな表情を見せ、会場中の視線を集めていた。
高梨ゆなは淡いイエローのロングワンピースで登場。胸元にはリボンや大ぶりのパールアクセサリーが輝き、柔らかく清楚な魅力をプラス。新井心菜は裾に立体的なフリルをあしらったホワイトのノースリーブシャツに、デニムパンツを合わせ、ヘルシーなスタイルに仕上げていた。
なお今回、鈴木花梨、山本るしあは体調不良のため出演を見合わせた。
◆MORE STAR、2曲披露で観客魅了
カウントアップの演出とともにステージへ登場したMORE STARは、まず「WITH KAWAII論」を歌唱。華やかなフォーメーションでステージを彩り、観客へのファンサービスをたっぷりと届けながら、全力のパフォーマンスで会場を魅了していく。
続くキャッチーでキュートな「ハグ！」では、メンバーが笑顔でリズムに乗りながら、会場のボルテージを一気にMAXに。ステージでお馴染みの掛け声が響き渡ると、客席の熱気もさらに高まった。最後まで全力で駆け抜けた彼女たちは、弾けるようなパフォーマンスと底抜けにキュートな魅力で、観客を完全に虜にしていた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結した「オキコレ」。4回目を迎えた今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げた。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務めた。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1. WITH KAWAII論
M2. ハグ！
【Not Sponsored 記事】