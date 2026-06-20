山谷花純、美ボディ際立つビキニショット公開「スタイル抜群」「背中のラインが美しすぎます」の声
【モデルプレス＝2026/06/20】女優の山谷花純が6月19日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳大河女優「背中のラインが美しすぎます」ビキニショット公開
山谷は、海をバックに撮影されたオフショットを投稿。紺地に赤いチェックのデザインビキニを身に纏い、カメラに向かって振り返りながら笑顔を見せる姿を披露しており、ほっそりとした背中や美しい体のラインが際立っている。
また「2nd写真集『遠距離、現在此。』発売記念イベントまであと一週間 ご好評につき当日券が発売されることになりました」と、KADOKAWA出版の自身の写真集イベントに関する最新情報についても告知している。
この投稿に、ファンからは「眩しすぎる」「スタイル抜群」「背中のラインが美しすぎます」「ビキニめちゃくちゃ似合う」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳大河女優「背中のラインが美しすぎます」ビキニショット公開
◆山谷花純、美ボディ際立つビキニ姿
山谷は、海をバックに撮影されたオフショットを投稿。紺地に赤いチェックのデザインビキニを身に纏い、カメラに向かって振り返りながら笑顔を見せる姿を披露しており、ほっそりとした背中や美しい体のラインが際立っている。
◆山谷花純の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「眩しすぎる」「スタイル抜群」「背中のラインが美しすぎます」「ビキニめちゃくちゃ似合う」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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