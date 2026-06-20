サッカー元日本代表の本田圭佑（40）が20日、日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）にメキシコから中継で生出演し、20日（日本時間21日）にFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ・チュニジア戦を迎える日本代表のスタメンや戦い方を予想した。

日本戦スペシャルアンバサダーを務める本田は、14日（日本時間15日）のオランダ戦も解説。20日（同21日）チュニジア戦も日本テレビ系の中継でも現地解説する。

予想フォーメーションは3−4−2−1。GK鈴木彩艶、3バックは伊藤洋輝、谷口彰悟、渡辺剛とし、オランダ戦から変更はなかった。MFは左から中村敬斗、鎌田大地、佐野海舟。右MFには菅原由勢を予想し、オランダ戦で右MFだった堂安律を2シャドーストライカーの右へ、1列上げた形にした。右シャドーは久保建英が左膝負傷で、チュニジア戦の欠場が決定している。

本田は「オランダ戦での堂安さんの守備力を考えると、右に置いておきたい気持ちはある」と本音を口に。オランダ戦で左サイドのドリブラー・ハクポを抑え切った堂安の守備力を称賛した。一方で、チュニジア戦では「もっと攻撃に絡んで欲しいなという希望もあり、どちらかというとオランダ戦より攻められる時間は増えるかなということで、こういう布陣にしています」と説明した。

左のシャドーには前田大然、1トップに上田綺世を予想。しかし、「交代も凄く大事だと思っていて」とも話した。右MFやシャドーに伊東純也の起用も考えられるが、「やはりあえて伊東さんを出さないというところなんです」と、交代カードを手元に残すプランを選択。「堂安さんが疲れてきた時などは、ここに伊東さんが入ったり、上田さんが疲れてきた時は、小川（航基）さんを出すとか。得点が必要な時は、いわゆる2トップ気味にするみたいな。その時は前田さんを代え（て塩貝健人を入れ）るとか」と、考えられるプランを口にした。

「理想を言うと、そんな簡単にいかないと思いますけど、チュニジアも監督を代えて、後がないので」。初戦で惨敗したチュニジアの捨て身の戦いを警戒しながらも、オランダ戦よりはボールを持つ時間帯が多いと予想。「差はあるとも思うので、決めるところを決めれば、1点、2点と差が開いてくると思う」と期待を寄せた。

また、「そうなると個人的には、5大会連続の長友佑都が、中村さんと代わって出ると。こういう話になってくると思う」と、代表で長年、チームメートだった長友の出場も期待していた。