女子プロレスのスターダムは20日、国立代々木競技場第2体育館で「STARDOM THE CONVERSION2026」を行った。

IWGP女子選手権は王者の朱里が山下りなの挑戦を受けた。山下が場外でのパワーボムとパワー殺法で追い込む。王者もアキレス腱固めや雪崩式脳天砕きで削っていく。山下の蹴りに朱里は膝を合わせる。10分すぎ、リング中央でエルボー合戦。15分すぎ、山下が渾身のラリアットを連発。朱里は強烈な蹴り3連発で返す。イケメン落としもカウント2。20分すぎ、朱里はカウンターのハイキックもカウント2。21分18秒、白虎で絞り上げると山下がギブアップして勝利。4度目の防衛に成功した。

トロフィーを掲げた朱里は「山下りな、わかってたことだけど最高だよ。前哨戦なしの1発勝負。わくわくが止まらなかった。スターダムに入団して試合が出来る日がくるなんて思ってなかった、プロレス続けていたらまた出会えると思った」と喜ぶ。山下も「朱里さんまだまだ届かない。きょう久しぶりに試合して近くにいることを勝って証明したかった」と涙ながらに喜びを表現。「きょうから次の物語が始まったと思う。手応えを感じたので次は勝てる気がします。その日まで最強の朱里さんでいてください」と抱き合った。

山下を見送った朱里だが、なつぽいが登場。「朱里さんはいいよな。強くて、かっこよくてベルトもあって。それに比べて、私はかわいくて、素敵な仲間たちもいて、かっこいい旦那さんもいて、ただ、足りないのは、そのベルトだけだ。IWGPのベルト挑戦させてください」と挑戦表明。朱里は「まさか、なつぽいが来てくれると思わなかったが、なんだそのマイク」と戸惑う。「まあ懸けて戦うのならやります」と快諾。なつぽいは「覚悟はできてます。準備もできてます。7・18大田区での挑戦させてください」とベルト挑戦の決意表明。王者も「決定でベルトを懸けて正々堂々やりましょう。次はなつぽい、ベルトの価値を上げていくの注目しててください」と宣言していた。