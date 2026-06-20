10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の庄司浩平さん（26）にインタビュー。1日25kmも走ったという役作りや、同年代キャストとの撮影現場について明かしました。

大泉洋さん（53）主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』の舞台裏の2つの大きな柱で描かれる物語。直木賞作家・池井戸潤さんの同名小説が原作となっています。

『箱根駅伝』の生中継を担うチーフプロデューサーを大泉さん、箱根駅伝の元ランナーで陸上競技部の新監督を山下智久さん、そして庄司さんは自分の芯をしっかり持っており正義感が強くストイック、大食いで陸上競技選手としては大柄な2年生・猪又丈を演じます。

――ドラマ出演が決まった時の心境を教えてください。

私はオーディションで決まったんですけど。1回お芝居をして、軽く走ってっていうところから、走るフォームが僕ずっとバスケットボールやってたせいか、切り替わりが激しいものに対応する走り方だったので。いわゆる長距離の走り方と違いすぎて、もう1回お呼ばれをくらうっていうことがあったんですけど。自分で動画見たりして、走り方を練習して「じゃあ、お願いします」っていうふうに言っていただいたので。そこは喜びもありましたし、安心するような気持ちの方が大きかったように感じます。

■役作りで1日25km走る日も

――今回ランナー役での出演ですが、役作りでおこなっていることはありますか？

現在（取材：3月25日）はもう、撮影もだいぶ進んできているので、けがしないことですかね。撮影入るまでは、体脂肪率を落としたりですとか、実際に走れるようになるためにランニングをすごくやってましたけど。今はもうあまり走って下手にけがするわけにはいかないですし、実際のシーンが僕は負荷が大きいので、そこを実際の日々で負荷は作らないようにという意味で。食事制限は続けつつですけど、運動量としては筋トレと坂道ウオーキングを40分、50分ぐらいやってみたいなことをやってます。

――食事制限のお話もありましたけど、ご自身では料理をされますか？

もともと自炊が好きなので、自炊を続けながら、番組についてくださっているトレーナーの方と相談して。僕、今までスムージーとか飲んでなかったんですけど、食パン食べてヨーグルトを食べてぐらいだったのが、ケールとか、ほうれん草とか、プロテイン。僕はちょっと牛乳が苦手なので分解するのが、豆乳に変えてとかそういうふうに体にいい、あまり血糖値が上がりづらい食物の組み合わせとかを教えていただきました。

――期間はどれくらいですか？

9月の後半か10月の頭くらいからなので、3か月ぐらいですかね。そこから年内2025年まるっとあって、年始から実際に動いている形だったので3か月ほどです。

――どれくらい走られていたんですか？

25kmとかですかね、1日。それはまるっと走ってたわけじゃないです、さすがに。朝10km、仕事とかいろいろやって夜10kmとかそういうふうに分けて、合計で25kmとかをやってました。

■同世代キャストとの共演は「自分の学生時代を思い返す」

庄司さんは1999年10月28日の東京都出身。2020年にスーパー戦隊シリーズで俳優デビュー。俳優として活躍するほか、読書エッセーの連載、188cmの長身をいかして2022年1月にはパリコレクションに出演するなど、幅広く活動しています。

――同世代のキャストが多いですが、撮影現場はいかがですか？

やはり同年代で、男ばかりというか、男しかいないですけど。その中なので、やっぱり部活っぽくなるかなと思います。でも、その中でもみんな仕事をやってきて、今の場所にいてっていうところなので、なあなあになるわけではなくて、それぞれのプロフェッショナリズムを持って、アプローチは違うんですけど、それぞれが真剣に『俺たちの箱根駅伝』という作品に向かっているので、そこはリスペクトしつつ、でも自分の学生時代を思い返すような。本当はドラマで汗かくのとかね、衣装がぐちゃぐちゃになるのってよくないんですけど、何もかも許されているので、シーンの間ごとにみんなトラック自由に走ってとかやってます。

――共演の池田匡志さんからは庄司さんが『盛り上げ役』であるとお話がありましたが…

えぇ！ そんな自覚はないんですけどね…、そう言っていただける分にはうれしいですけど。箱根駅伝を走る18人は、彼がツッコミで、彼がボケるって感じではなくて、みんなユーティリティープレーヤー的な。状況によって、いじられ役にもいじり役にも回るって感じなので、すごくやりやすいですね。たぶん僕だけじゃなくて、菅生新樹とか浅野竣哉とかも、うまく盛り上げたりするので、みんなが一丸となって、現場を盛り上げようという意識でやってます。

■庄司浩平「体はわりと大きめ、厚め」 山下智久に体作りを相談

――今回は大泉洋さんや山下智久さんとも共演されますが、2人とのエピソードはありますか？

セット撮影の時に山下さんとちょっとお話しする機会があって。すごく体を鍛えられてるじゃないですか、しかも僕も筋トレが好きなので。以前はわりと大きくする方にハマってたんですけど、ランナーボディーを作るという都合で、大きくするというよりかは、美しい体を作る方向にやってて。山下さんってすごくスマート、顔もきれいだし、体のラインがきれいだけど、体はわりと大きめ、厚めっていうので。あれが難しいから、どうやってるんですかみたいな会話をして今色々教えていただいたりですとか。

大泉さんに関しては、この作品の中でご一緒する機会がないんですけど、僕は2026年の実際に行われた箱根駅伝を見に行って、3日とかに大手町でちょっと実際にお会いして、お話しする機会とかもあったので。そこで改めて作品の大きさみたいなものを分かりましたし、実際に大泉さんが真剣にモニターを見られてる姿を見て、プロフェッショナルな一面を見られたなっていうのは、クランクインの前で、そういった体験ができたというのは改めて『俺たちの箱根駅伝』という作品に向かい合う意志を固めるいい機会になったなと思います。

■短編を書くのは「整理整頓と保存」 そのきっかけは？

庄司さんは、俳優として活動しながら読書エッセーの連載や、2022年からメディアプラットフォーム『note』で自身で書いた短編を公開するなど、文才を発揮しています。

――短編の小説を投稿するなどの活動も行っていますが、きっかけを教えてください。

元々、本を学生時代から読むのが好きで、年間100冊とか読んでいる時もあったんですけど。仕事を始めて、他の方とどういうふうに差異を作るかみたいなものをやっている時に、マネージャーさんだったりとかに相談して。読むのが好きなので、実際に書いてみたらどうだろうっていうところから、4年ぐらいはそういうことを、特に仕事としてじゃなくて、趣味の一環みたいな感じでやってたのが、2025年とか2024年の後半ぐらいから、ちょっとずつその文芸の仕事っぽく変わってきて、今は紙で出せたらいいなと思いながらやってますかね。

――文章を書くことは、庄司さんにとってどんな存在ですか？

ある種の“整理整頓”と“保存”ですかね。やっぱり心の中で思っていることとか、考えてることってたくさんあるし、どの瞬間もそういう思考ってあると思いますけど、意外と整理整頓するのって難しい。ない交ぜになっていくことが多いので、文章化して、変だなとか、逆にムカつくことだったら、やっぱりムカつくとか。実際大したことじゃないなって気付くこともありますし。

〈10秒特技チャレンジ〉

あと文章のうまさという点でいえば、当然書いていかないとうまくならないし。その『note』っていうプラットフォームでずっと書いてたんですけど、正直4年前のとかもう見るに堪えないひどい文章なんですが。でも、その当時にしか書けない文章なのも確かで、僕は今26歳なので、ドラマが放送される時に、27とかになりますけど。たぶん26歳、27歳の時にしか書けないものがあると思うので、それはその瞬間をちょっと切り取る方法。多分人によっては絵だったり、写真だったりするんでしょうけど、僕は文章だったという感じですかね。

ドラマ『俺たちの箱根駅伝』と『日テレNEWSカルチャー』のコラボ企画・“10秒特技チャレンジ”では、“できるだけかわいくアンパンマンを描く”チャレンジを披露してくれました。絵の中に隠された庄司さんの工夫に注目です。