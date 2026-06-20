７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿が２０日、神奈川・平塚市内でスタートした。

投手陣は初日、ウォーミングアップ後にキャッチボールと希望者によるブルペン投球のメニューを消化した。今秋ドラフト上位候補の慶大・渡辺和大投手（４年＝高松商）は、同じく上位候補に挙がる関大・米沢友翔（４年＝金沢）とキャッチボールを行い、「球が結構すごくて、手が痛かったです」。その後ブルペンで約３０球を投げ「６割ぐらいの力で確認みたいな感じ」とコンディション調整に努めた。

２１日から３度の実戦形式が予定されており、２２日には渡辺和、米沢がともに登板予定。両校が決勝で激突し、関大が制した全日本大学野球選手権の決勝では渡辺和が登板せず、実現しなかった今秋ドラフト上位候補同士の投げ合いとなる可能性も浮上した。渡辺和が「日本代表に選ばれたい。僕が今出せるベストを出して、評価してもらいたい」と意気込めば、米沢も「楽しみ」と心待ちにした。