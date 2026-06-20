「ミスヤングチャンピオン2024」でグランプリに輝いたグラビアアイドルの暫(しばし)がこのほど、自身のX(旧ツイッター)を更新。5月29日から先行発売がスタートしたデジタル写真集のオフショット写真を投稿した。



【写真】アンダーシャツが膨らみに引っ張られて大変なことに！

暫はグラビアアイドル兼インフルエンサーとして活動しながら、プライベートでは草野球チームで捕手を務めている。5月29日に先行発売されたデジタル写真集でも、野球のユニホーム姿やアンダーシャツ姿での大胆なカットが多く収録されている。



今月16日には「普通にプレーしてても見えてる」と記して写真を投稿。下はキャッチャー防具フル装備、上はアンダーシャツ姿という無防備な格好でスローイングする姿を披露した。自身で記した通り、アンダーシャツでは隠しきれない膨らみによって引っ張られ、中身が透けたマニアックなショットとなっている。インスタグラムでは、デジタル写真集のオフショットであることを明かしている。



17日には「ポジション捕手の太ももです」と、スクール水着とストッキングを組み合わせた衣装から、安定感抜群な大腿四頭筋がのぞくショットを投稿している。



この投稿にファンからは「目のやり場に困る」「美しい…この角度いいですね」「キャッチャーはこうでないと」「こんな子いたら野球に集中出来ないです」といった声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）