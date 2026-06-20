階段は防火シャッター閉まり、避難に使えず

東京都北区の区立滝野川第三小学校で児童ら１１人が重軽傷を負った火災で、警視庁と東京消防庁による２０日の実況見分の結果、出火元とみられる音楽準備室の一角で、焼け焦げた電気ストーブとサーキュレーターが見つかったことがわかった。

警視庁滝野川署は、失火とみて出火原因を調べている。

実況見分は、同校関係者の立ち会いの下、校舎４階の音楽準備室を中心に行われた。

同署幹部によると、準備室は、音楽室と多目的室に挟まれた位置にある。準備室内は、多目的室寄りの校庭側の角部分が激しく燃えており、火元とみられる。実況見分の結果、この角部分で焼け焦げた電気ストーブと空気を循環させる複数のサーキュレーターが見つかったという。何らかの原因でこの周辺から出火したとみている。

出火当時は、音楽室で５年生の授業中だった４０歳代の女性教員が焦げた臭いに気付き、準備室につながる扉を開けたところ、準備室内に煙が広がっていた。

避難時には、音楽室近くの階段の防火シャッターが閉まっていたことも判明した。廊下にも煙が充満しており、音楽室にいた児童らは教員の誘導で階段を使わず、窓から３階のひさし部分に下りたという。

同署は２０日、３人としていた重傷者のうち１人が軽傷だったと訂正した。重傷者２人のうち、左腕を骨折した５年生の男児（１０）は、音楽室から３階のひさしに避難した際、２階の屋根に転落して負傷し、女性教員も同じく２階の屋根に転落して腰の骨を折ったという。