フリーアナウンサー・中村仁美（47）が20日までに更新されたYouTubeチャンネル「さらば青春のテレビ大阪チャンネル」に出演。両親がお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（58）との結婚を許してくれなかった理由について語る場面があった。

交際期間を聞かれて「8年」と返した中村。「何の弊害があったんですか?」と聞かれると「うちの両親が反対していました。何で怒らせたかったって言うと…」とあるエピソードを語り始める。

「お付き合いしてすぐに写真誌に撮られたんですよ。夫にどうしよう?って相談したんですけど。私は結婚する気がなかったから“ごあいさつに行かなくていいのね?”って言われたときに“いいよ、行かなくて”って言って、行かなかったんです。それをずっと両親は怒っていて」

森田哲矢が「大竹さんのせいじゃないじゃないですか。めちゃくちゃあなたのせいじゃないですか」と指摘すると、中村は「うん…」と苦笑。東ブクロが「“私が止めたんだよ”って説明したんですか?」と聞くと、中村は「言わないけど」とまさかの返答。森田は「一番ヤバいやん!」と猛ツッコミを入れていた。