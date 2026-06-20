Snow Man宮舘涼太、人気グループメンバーが実父とLINE友達「僕より連絡をとってる」
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、20日に放送されたTBS系バラエティー『世界でくらべてみたら』（後6：51）に出演。訪れたカンヌ国際映画祭で映画『黒牢城』主演の本木雅弘、共演の菅田将暉と街ロケに飛び出した。移動中にはスタジオのレギュラーメンバーであるジェシー（SixTONES）との交流について明かした。
【写真】噛みまくりの宮舘涼太に爆笑する吉高由里子
ジェシーとの仲について「ご飯も食べに行きますし飲みにも行きます」という宮舘。本木は「そうなんだ、SixTONESとバチバチじゃないんだ？」とイジられた宮舘だが「全然そんなことないです。でも、僕の父親となぜかずっとLINEしてる」と告白した。
さらに宮舘は「僕より父親と連絡をとってる。僕より父の情報をジェシーの方が知ってる。この前会った時に『お父さん、ここ行ってたよね？』とか」と苦笑。
スタジオではジェシーが「お父さんと一緒に飲ませていただいた時にせっかくなので交換しましょう、となって」と経緯を説明。「たまに『ジェシーなにしてる？』『だいすき』『きょうはBBQ』『涼太が来れないからジェシーどう？』みたいな」とかわいらしいメッセージが送られることを明かしていた。
【写真】噛みまくりの宮舘涼太に爆笑する吉高由里子
ジェシーとの仲について「ご飯も食べに行きますし飲みにも行きます」という宮舘。本木は「そうなんだ、SixTONESとバチバチじゃないんだ？」とイジられた宮舘だが「全然そんなことないです。でも、僕の父親となぜかずっとLINEしてる」と告白した。
スタジオではジェシーが「お父さんと一緒に飲ませていただいた時にせっかくなので交換しましょう、となって」と経緯を説明。「たまに『ジェシーなにしてる？』『だいすき』『きょうはBBQ』『涼太が来れないからジェシーどう？』みたいな」とかわいらしいメッセージが送られることを明かしていた。