梅雨入りで各地にぎわい　復興の音色に季節グルメ　“イカキング”、ビーバーの日本戦予想も

梅雨の便りが続々と届いていて、20日は北陸と東北南部で梅雨入りの発表がありました。

そうした中、この時期ならではのイベントが各地で開かれています。

北陸は平年より9日、東北南部は8日遅い梅雨入りです。

梅雨入り初日となった石川・能登町では、巨大なスルメイカのモニュメント「イカキング」がある施設で、開業6周年を祝うイベントが開かれました。

高校の吹奏楽部が、地震や水害からの復興を願い、ZARDのヒット曲「負けないで」などを演奏。

会場に集まった人たちから、拍手が上がりました。

吹奏楽部員の生徒は「復興はまだまだですが、自分たちができることを能登のみなさんに届けようと思って、頑張って演奏しようと思う」と話しました。

梅雨前線の影響で、20日は全国的に雨や曇りのところが多くなっています。

東京都心も朝から断続的に雨が降り、最高気温は24度ちょうどと、真夏日となった19日より6度以上下がりました。

そうした中、東名高速道路海老名サービスエリアでは地元、神奈川の「朝採れとうもろこし」を楽しめる「神奈川地産地消マルシェ」が開かれていて、買い求める人たちで列ができていました。

購入客：

（Q. 袋いっぱいだが？）きょう買ったのは14本。頼まれた分もあるが、甘みが違う。

生でも食べられるそうで、さっそく試食していました。

購入客は「果物みたいに甘い」「香りもいいしおいしい」と話していました。

イベントは6月29日まで行われる予定です。

一方、大分・別府市の遊園地では21日の「父の日」を前に、子どもたちがお父さんに感謝の気持ちを伝える「大声大会」が開かれました。

116デシベルを記録し優勝した女の子は「うれしかったです。いつも会社行って働いてくれてありがとうって」と感謝の気持ちを語りました。

優勝した子の父親：

普段聞けないことを聞けてうれしかった。日頃の疲れが吹っ飛びました。よかったです！

21日はサッカーワールドカップの大一番、日本対チュニジア戦が行われます。

兵庫・姫路市のテーマパークでは、ビーバーが気になる勝敗予想にチャレンジしました。

飼育員：

前回のオランダ戦では日本の勝利を予想したんですけど、結果は引き分け。私たちが2つしか（ケーキを）用意してなかったので。

そこで今回は、日本とチュニジアのイニシャルがのった2つの特製ケーキに加え、新たに「引き分け」のケーキも用意。

大役を任されたのはメスのビーバー「ランちゃん」です。

果たして、どのケーキを選ぶのか。

来場客：

どっちくるかなって思ってたんですけど、やっぱりビーバーはわかってましたね。

ランちゃんは日本の勝利を予想しました。

飼育員も「無事に日本を取ってくれたので予想が当たってくれていることを願ってます」と話しました。