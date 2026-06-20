平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、20日に配信した、モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）とのYouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」内で、第1子の誕生を公表した。

企画で、俳優の大倉士門（33）との第1子を出産間近の、みちょぱに出産祝いを買おうと「アカチャンホンポ」で買い物をしている中で「僕もプライベートで買っていいすか？」と、自分用の買い物も始めた。そのうちに「うちも6月なのよ。言ってないけど」と漏らした。

さらに「いよいよ怒られたんですよ。『本当に何もやっていないね』って。申し訳ない。足引っ張っちゃう」などと、妻から叱られていると明かしつつ、赤ちゃんグッズを購入していった。その中で「6月、6月。哺乳瓶とか買ったよ」と妻の出産予定日を明かした。収録時には誕生していなかったようだが、配信中、画面には「第1子誕生 おめでとうございます！」とテロップが出た。

吉村は25年元日にSNSで結婚を発表。「このたび平成ノブシコブシ吉村崇は30代女性事務職の方と本日結婚しました事をご報告させていただきます」と記した。これまで交際と破局を繰り返していたといい「いろいろバレたのにもかかわらず、何故か本日を迎えております。共に不思議がってます。この時代にどこまで破天荒でいられるのか…この時代に合わない破廉恥…いや破天荒な吉村でございますがパァーッと楽しくばかに生きていきたいと思います」とつづった。