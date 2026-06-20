スタメン発表が遅れて報道陣から指揮官に質問

【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦を「育児休暇」のため欠場した。試合前の会見ではスタメン発表が遅れており、デーブ・ロバーツ監督が言葉を濁す一幕があった。指揮官の対応に米メディアの記者も疑問を抱いていたが、その後の正式発表で欠場理由が判明し、遅れの理由に納得する反応が見られた。

この日の試合3時間前に行われた会見で、スタメンが発表されていない理由を問われた指揮官は「私たちはいくつかのことを対応中だ。野手の何人か。もうすぐしたら、発表するよ。ああ。もうすぐね」と説明した。野手の健康状態が原因かという質問に対しては「ノー、ノー」と即答して断言。怪我などのアクシデントではないことを強調していた。

大谷は昨年4月にも第1子となる長女が誕生した際に「父親リスト」に入り、チームを一時離脱している。メジャーリーグでは産休制度が導入されており、最長で3日間の休みが取得できる。今季は開幕から二刀流としてフル回転し、打者としては72試合に出場して打率.296、15本塁打。投手としても7勝を挙げる活躍を見せていた中での、家族の時間を優先した欠場となった。

スタメン発表の遅れという“異変”に対し、地元紙「オレンジ・カウンティ・レジスター」のドジャース番を務めるビル・プランケット記者が反応した。「ショウヘイ・オオタニは今晩の試合でスタメンを外れた。さきほどデーブ・ロバーツ監督は発表が遅れたスタメンについて『いくつかのことを対応中』と、言及した。健康状態が原因かと聞かれた際に、ロバーツ監督は『ノー』と回答した」と投稿した。（Full-Count編集部）