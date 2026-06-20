元ばんばんざい流那、すっぴんからのスキンケア公開に反響「クオリティ高すぎ」「透明感異次元」の声
【モデルプレス＝2026/06/20】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が6月19日、自身のInstagramを更新。すっぴんを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳美女インフルエンサー「透明感異次元」すっぴん姿
るなは、メイク前のスキンケアの様子を動画で投稿。「今からメイクするぞ〜」と書き添え、ヘアクリップで前髪を留め、すっぴんの状態からスキンケアを行う様子を披露しており、美容液をつけたりと丁寧にひとつひとつメイク前に肌を整えていく様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「すっぴんのクオリティ高すぎます」「素肌が綺麗で羨ましい」「透明感異次元」「メイク後の姿も楽しみ」「美肌の秘密わかった」などという反響が寄せられている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美女インフルエンサー「透明感異次元」すっぴん姿
◆るな、すっぴん披露
るなは、メイク前のスキンケアの様子を動画で投稿。「今からメイクするぞ〜」と書き添え、ヘアクリップで前髪を留め、すっぴんの状態からスキンケアを行う様子を披露しており、美容液をつけたりと丁寧にひとつひとつメイク前に肌を整えていく様子を公開している。
◆るなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すっぴんのクオリティ高すぎます」「素肌が綺麗で羨ましい」「透明感異次元」「メイク後の姿も楽しみ」「美肌の秘密わかった」などという反響が寄せられている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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