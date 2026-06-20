松本まりか「初代神の子」眉なし×赤メイクで印象ガラリ「妖艶」「誰か本当に分からなかった」
【モデルプレス＝2026/06/20】女優の松本まりかが6月19日、自身のInstagramを更新。自身が出演したドラマでのビジュアルを公開した。
【写真】41歳女優「二度見した」眉なし×赤メイクで印象ガラリ
松本は「『るなしい』最終回ありがとうございました」「初代神の子として最後に登場させていただきました！」とつづり、写真を投稿。19日に最終回を迎えたテレビ東京系ドラマ「るなしい」での、眉毛を消し、赤を基調としたアイメイクに公家風の小さな唇メイクで白い着物のような衣装を着用した「初代神の子」のビジュアルを披露した。
この投稿にファンからは「幻想的」「誰か本当に分からなかった」「二度見した」「びっくり」「妖艶」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳女優「二度見した」眉なし×赤メイクで印象ガラリ
◆松本まりか、ドラマビジュ公開
松本は「『るなしい』最終回ありがとうございました」「初代神の子として最後に登場させていただきました！」とつづり、写真を投稿。19日に最終回を迎えたテレビ東京系ドラマ「るなしい」での、眉毛を消し、赤を基調としたアイメイクに公家風の小さな唇メイクで白い着物のような衣装を着用した「初代神の子」のビジュアルを披露した。
◆松本まりかのオフショットが話題
この投稿にファンからは「幻想的」「誰か本当に分からなかった」「二度見した」「びっくり」「妖艶」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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