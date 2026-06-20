２０日に生放送された日本テレビ系特別番組「緊急生放送！ ＦＩＦＡワールドカップの今知りたいこと、全部わかります ＳＰ」（日曜・午後７時）に、元日本代表・本田圭佑が、決戦の地であるメキシコ・モンテレイから生出演した。

北中米Ｗ杯の初戦、日本・オランダ戦でＮＨＫの中継に解説者として登場し、大きな話題を呼んだ本田は、同局で２１日に中継される日本・チュニジア戦でも解説を担当する。

中継でつないで出演した本田はチュニジア戦のスタメンを予想。「たけ（久保）が抜けたので、たけのところに前田さん」と、久保建英のところに前田大然を予想。「あえて伊東（純也）さんを（スタメンで）出さないっていう。（堂安律が）疲れたきたら伊東さんを出したり、上田（綺世）さんが疲れてきたら小川（航基）さんを出すと」「得点がほしい時は２トップ気味にするとか」と話した。

初戦でスウェーデンに１―５で敗れた後ラムシ監督を電撃解任し、エルヴェ・ルナール新監督が就任したチュニジアについて、警戒はしつつも「でも、差はあると思うので、決めるとこは決めれば１点、２点という差はついてくる。そうなった時には５大会連続の（長友）佑都が出ると」と、ベテランの出場も想定した。

スコアについては、３−１で日本の勝利と予想した。

また、スタジオの明石家さんまから「チュニジアでウザい選手は？」と、オランダ戦の解説で話題となった「ウザい選手」を問われると「１０番の選手がすごくうまいので、多分１０番が一番ウザいタイプ」とハンニバル・メジブリを挙げていた。