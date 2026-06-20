大相撲の琴勝峰（佐渡ケ嶽）の「関脇昇進祝賀会」が２０日、約１７０人が駆けつけて、地元の柏市内で盛大に行われた。琴勝峰は「こうして地元で盛大にパーティーを開いていただいて、とてもうれしい気持ち。応援してくださっている皆様に少しでも恩返しできるように、いい結果を残して、また１つ上の番付を目指して頑張っていきたい」と力強く話した。

夏場所で史上１０番目のスローとなる新入幕から所要３５場所での新関脇に昇進。新三役でもあった同場所では、９勝６敗で勝ち越した。大関昇進への期待もかかる２６歳は「平幕にいると（大関は）どうしても遠いものなので、実感が湧きづらい。やっぱり三役に上がって、近づいていくにつれて、（大関が）より目の前にくっきり見えるようになっている。大関に向かって頑張っていく」と高みを見据えた。

また祝賀会内で、地元の広島建設から新しい化粧まわしが贈呈された。同社のマスコットキャラクター『セナワンくん』が描かれたデザインに、「かわいらしいデザインの化粧まわしは自分にとって初めてなので、とてもうれしい。上の番付で化粧まわしをつけて、土俵入りし続けれるように頑張りたい」と笑顔で話した。