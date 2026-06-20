楳図かずおの生誕90周年を記念した新シリーズ「UMEZZ AUTHENTIC COLLECTION」が始動した。第1弾として『[定本] 漂流教室』全5巻が刊行される。

【画像】最新技術でスキャンされた原稿

本シリーズは、「楳図作品を世界中に広げ、読み継がれるようにしてほしい」という楳図かずおの願いを実現すべく、今できる最高の技術と本人の遺志に基づいた仕様で代表作を刊行していくもの。シリーズロゴのデザインは吉田ユニが手がけている。

第1弾となる『[定本] 漂流教室』は漫画史に残る異色SF巨編。過去の単行本では未収録だった扉ページを含め、最新のデジタル技術で原稿を再スキャンしてデータを作成。判型は楳図の生前の強い希望に沿って、掲載誌と同じB5サイズが採用された。セキネシンイチ制作室デザインで、全5巻が刊行予定。

第1巻は2026年6月19日に発売され、以降、隔月で刊行される。第1巻には「プロローグ」「ゆれる教室」「おびえる目」「とざされた世界」「狂気を呼ぶパン」「6年3組の挑戦」「862人の墓標」「死の遠出」「母の願い」が収録される。

（文=リアルサウンド ブック編集部）