サッカーＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は１９日（日本時間２０日）、１次リーグＦ組の第２戦・チュニジア戦に向けてメキシコ・モンテレイで前日練習を行った。

日本サッカー協会（ＪＦＡ）の公式ＳＮＳには２０日、「＃最高の景色を ＃サッカー日本代表」の言葉とともに、チュニジア戦が行われるモンテレイスタジアムを訪れた選手らの写真が公開された。

田中碧、小川航基らがロッカールームに座る貴重な写真をはじめ、肩に長袖シャツを羽織った中村敬斗と両手ピースの伊東純也が笑顔を見せる写真も。中村と伊東はランスでかつてチームメートだった。

ほかの写真が投稿から７時間で１万件以下のいいね！を記録する中、中村と伊東の２ショットは３万７０００件を超える反響となっており、「かわいすぎます ２人の活躍に期待しかないです」「カッコええ」「イナズマ純也＆ソレイユ敬斗 ランス兄弟のハッピーセット 最高です」「このツーショットは最強♥」「最高の景色♥」「ランス兄弟 ワールドカップで２人の息あったプレー見れますように」「最高！元ランス兄弟に期待しかない！！」など多くの声が届いている。