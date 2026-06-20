JFEスチール所属のプロゴルファー・尾関彩美悠（23）は6月16日に自身のInstagramを更新し、家族と愛犬に誕生日を祝ってもらった様子を公開した。投稿では、帰宅すると家族が愛犬たちとともにサプライズを用意していたと報告。「幸せでした」と喜びを伝え、「23歳も目標に向かって日々頑張ります！」と新たな一年への決意をつづっている。

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公開された写真では、尾関が黒のTシャツ姿で椅子に腰掛け、右手で「2」、左手で「3」を作りながら笑顔を見せている。隣にはパーティーハットやフリル付きのスタイを身に着けた愛犬2匹が並び、背後には「HAPPY BIRTHDAY」のガーランドや「23」のバルーン、テーブルにはフルーツを盛り付けた華やかなケーキも。家族の温かさが伝わる、にぎやかなバースデーショットとなっている。

【画像】愛犬2匹と23歳の誕生日を祝う尾関（画像は尾関彩美悠公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「月日が経つのはほんと早いですね。23歳！ おめでとうございます」「おめでとうございます～ 良い1年になりますように」「サプライズは 嬉しいですね～」「素晴らしいご家族が、あみゆスマイルの源なのですね」といった祝福や温かな声が寄せられている。